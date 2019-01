Nieuwe opzet Serious Request helpt luistercijfers 3FM niet

De vernieuwde opzet van Serious Request heeft NPO 3FM geen extra luisteraars opgeleverd. De zender scoorde in de laatste twee maanden van 2018 een marktaandeel van 2,3 procent, ongeveer 0,2 procentpunt lager dan de vorige meetperiode.



In de afgelopen jaren scoorde de zender vaak juist beter in december dankzij Serious Request. Vorig jaar werd over dezelfde periode nog een aandeel van 4,0 procent gehaald.



Top 2000

De zender stapte dit jaar voor het eerst af van het beproefde recept van het Glazen Huis. In plaats daarvan liepen drie dj-duo's door het land om geld in te zamelen. De opbrengst was ruim 1,3 miljoen euro.



Dankzij de Top 2000 is NPO Radio 2 weer marktleider. De zender piekt met een marktaandeel van 16,9 procent, zes procentpunt hoger dan de nummer twee: Radio 538.



Ook Sky Radio boerde goed in november en december, dankzij de kerstmuziek. De zender completeert de top 3 met een marktaandeel van 10,1 procent. Alle andere stations moesten inleveren.