Nieuwe iOS krijgt tijdlimiet voor apps

De techgigant deed dat tijdens het congres WWDC voor softwareontwikkelaars in San José, niet ver van het hoofdkwartier van het bedrijf.



Apple lanceerde vorig jaar de animoji: een bewegende, sprekende emoji voor in chats. Nu komt er een nieuwe versie, de Memoji. Gebruikers kunnen een getekend poppetje maken van hun eigen gezicht. Ze kunnen die een ingesproken boodschap laten voordragen in een chat.



Apple wil ook meer doen met augmented reality, het toevoegen van virtuele plaatjes aan de echte wereld. Meerdere apparaten kunnen bijvoorbeeld aan elkaar worden gekoppeld zodat mensen samen hetzelfde virtuele spel kunnen spelen, of zodat collega's samen aan hetzelfde virtuele project kunnen werken.



Fotoalbum

Het fotoalbum kan afgebeelde mensen herkennen en voorstellen om foto's met hen te delen. En als iemand dat doet, kan iOS 12 automatisch in het album van de ander zoeken naar vergelijkbare foto's om te delen. Volgens Apple worden er jaarlijks duizend miljard foto's gemaakt met iPhones en iPads. In videobeldienst FaceTime zijn straks ook groepsgesprekken mogelijk, met maximaal 32 deelnemers tegelijk.



iOS 12 heeft ook instellingen voor mensen die willen minderen. Zo is het mogelijk om een tijdlimiet in te stellen voor apps. 's Nachts kan de telefoon op 'Niet Storen' worden gezet, zodat er geen berichten en piepjes komen. Ouders kunnen de toestellen van hun kinderen beter controleren en ingrijpen als zij te veel online zijn.



Walkietalkie

Apple liet ook de nieuwe versies van watchOS (voor de Apple Watch), tvOS (voor Apple TV) en macOS (voor vaste computers en laptops) zien. Zo krijgt het slimme horloge een walkietalkie-functie en kunnen gebruikers een competitie met elkaar aangaan. De nieuwe versie van macOS, die de naam Mojave heeft gekregen, heeft onder meer instellingen om de privacy van gebruikers beter te beschermen. Apple wil dat apps voor de iPad en de iPhone over een tijdje beter beschikbaar zijn op pc's en laptops.



De App Store van Apple is tien jaar oud. Sinds die tijd is er 100 miljard dollar uitgekeerd als beloning aan de mensen die de apps hebben ontwikkeld, maakte Apple maandag ook nog bekend.