Nieuwe film Mike van Diem naar filmfestival Chicago

Dat heeft distributeur September Films dinsdag bekendgemaakt.



Het is het tweede filmfestival in Noord-Amerika waar de film voor is geselecteerd. Vorige week beleefde de film haar wereldpremière op Toronto International Film Festival. Tulipani is de openingsfilm van het Nederlands Film Festival, dat 20 september begint.



De film is een tragikomedie over een Zeeuwse boer die na de watersnoodramp van 1953 naar Zuid-Italië fietst. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Naber, Anneke Sluiters en de Italiaanse ster Giancarlo Giannini.



Bij het grote publiek is Giannini vooral bekend van zijn rollen in de Bond-films Casino Royale en Quantum of Solace en Hannibal, het vervolg op klassieker The Silence of the Lambs.



De nieuwe film van regisseur Mike van Diem gaat woensdag gelijktijdig in twintig zalen in heel Nederland in première. Vanaf donderdag is Tulipani in heel Nederland te zien.



