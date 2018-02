Nieuwe druk Cybersecurity-boek Van Rijbroek en Vermeend

Bronvermeldingen

Nu komt er echter een nieuwe druk, meldt uitgeverij Einsteinbooks. In de aangepaste versie, die binnenkort uitkomt, staan volgens de uitgeverij vier extra bronvermeldingen die in de eerste versie ontbraken.



Ook reageren de auteurs in de heruitgave op de ophef over het plagiaat. Volgens de uitgever ontbrak er twee bronvermeldingen naar NRC, en is vergeten te verwijzen naar een artikel van een ICT-jurist en een Wikipedia-stuk.



Geen wetenschappelijke uitgave

'Hoewel het boek geen wetenschappelijke uitgave is, of een naslagwerk voor deskundigen, is dit onzorgvuldig en had dit niet mogen gebeuren,' schrijft de uitgeverij in een persverklaring.



Naast de nieuwe, gecorrigeerde Nederlandse uitgave van het boek, verschijnt begin maart een Engelstalige versie.