Nieuwe baan voor bij KCO ontslagen Gatti

Niet één dirigent is ook aangeklaagd voor zijn gedrag Charles Dutoit: weggestuurd bij de Royal Philharmonic Orchestra in Londen, nu gastchef in Rusland. © Getty Images

Wat deze drie zaken met elkaar gemeen hebben is dat ze in de publiciteit zeer ruim zijn besproken, maar ook dat het in geen van de drie gevallen tot op heden tot een gang naar de rechter heeft geleid, laat staan dat er een gerechtelijke uitspraak is gedaan.



Naar de letter van de wet zijn Gatti, Dutoit en Levine dus nog steeds onschuldig, tot het moment dat hun schuld bewezen wordt geacht door iemand in een toga met een hamer in zijn of haar hand.



Bij het Concertgebouworkest laten ze weten dat rechtszaken van hun kant of die van Gatti momenteel 'niet aan de orde zijn'. De afwikkeling van de zaak zal dus eerder moeten worden gezocht in onderhandelingen over een afkoopsom. Dat is ook waarom De Nationale Opera nog steeds niet heeft bekendgemaakt wie in Gatti's plaats Pelléas et Mélisande zal dirigeren.



Carrière

Toen in augustus bekend werd dat Gatti was ontslagen, stond in alle commentaren dat zijn carrière nu voorbij was. Dat bleek in de praktijk erg mee te vallen.



Onderzoeken over zijn gedrag bij het Orchestre National de France, waar hij van 2008 tot 2014 de chef was, leverden niets onoorbaars op, net als inventariseringen bij het Gewandhausorchester en het Mahler Chamber Orchestra.



Pikant was dat Gatti als eerste bij het Symfonieorkest van de Beierse Omroep, waar zijn voorganger bij het KCO, Mariss Jansons, de chef is, de kans kreeg zijn carrière te herstarten. Daarna volgden engagementen in Sint-Petersburg, Florence en Shenzhen in China. Zonder vastgestelde strafbare feiten zagen die orkesten geen reden Gatti de deur te wijzen.



Hoe nu verder? Zolang niemand de feiten kent, lijkt het business as usual te worden. Gatti en Dutoit dirigeren weer. En het KCO is chefloos.



