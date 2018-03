Nieuw seizoen Break Free: 'Ik kom gesloopt terug van een reis'

Ik wil een waarachtig en gelaagd portret maken, een levensverhaal vertellen Geertjan Lassche

"Het vertrouwen winnen en houden, neemt de meeste tijd in beslag. Er is vaak veel wantrouwen over de media bij nabestaanden, omdat er vlak na een dodelijk ongeluk veel onzinverhalen worden gepubliceerd. Maar onze beste papieren zijn onze uitzendingen."



"Uiteindelijk gaat Break Free over het leven, het leven vóór het noodlottige ongeval. In elke aflevering vertellen we het verhaal van een jongere die ergens mee heeft geworsteld en op reis ging om iets te overwinnen."



Kansenpakker

De 23-jarige Niels van der Ploeg, die in de eerste aflevering wordt geportretteerd, lijkt juist nergens mee te worstelen: zijn ouders hebben een zomerhuis aan de Côte d'Azur waar de ondernemende Niels aan de slag kan als kapitein van luxe jachten.



Maar juist op het water slaat het noodlot toe. "Niels was een kansenpakker, hij haalde alles uit het leven. Als hij een rijkeluiszoontje was geweest dat alleen maar feestte, had ik hem niet interessant gevonden. Wat ik ook boeiend vond, was wat een sterfgeval doet met de onderlinge relaties, in dit geval van de ouders. Die collateral damage is het subthema van de aflevering."



Het kost Lassche veel energie dat verhaal te vertellen."Ik wil een waarachtig en gelaagd portret maken, een levensverhaal vertellen. Ik film alles, er gaat alleen een redacteur of producer mee, dus de crew bestaat uit twee mensen. Ik kom gesloopt terug; ongemerkt absorbeer je veel ellende."



"Ik weet nog niet of ik ermee doorga. Na drie seizoenen met zestien zeer ingrijpende verhalen vraag ik me af: wil ik dit nog? Je moet volledig toegewijd zijn of ermee stoppen. Eigenlijk zou ik nu wel een lange, gelaagde Idfa-achtige documentaire willen maken, die ook in een zaal kan worden vertoond."



Break Free, vanaf 8 maart vijf weken lang om 21.00 uur op NPO 3