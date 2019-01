Nieuw onderzoek naar twijfel-Rembrandts

De twijfelgevallen zijn Studie van een oude man uit 1650 en Tronie van een oude man uit ongeveer 1630/1631.



De schilderijen werden in 1891 en 1892 als echte Rembrandts gekocht door de toenmalige baas van het Mauritshuis, Abraham Bredius. Al tientallen jaren lang zijn andere kenners er echter niet meer zo zeker van. Vooral de kwaliteit zou toch niet helemaal zijn wat je van de grote meester mag verwachten.



Deskundigen gaan er nu de nieuwste technieken op loslaten. Meteen wordt de kans gegrepen ze te restaureren. Daarbij worden de vele latere overschilderingen verwijderd om de werken nog grondiger te kunnen onderzoeken.



Beide werken zijn 'tronies' en stellen dus niet een echte persoon voor, maar een type of een emotie. De Studie van een oude man werd in de negentiende eeuw aangezien voor de broer van Rembrandt en de Tronie van een oude man voor de vader van de kunstenaar. Inmiddels is wel vastgesteld dat er mensen zijn afgebeeld die vaker model zaten in het atelier van Rembrandt, aldus hoofd collectie Edwin Buijsen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ze zelf heeft geschilderd.



Twijfels

De twijfels over het vermeende portret van de broer zijn op het ogenblik nog wat groter dan die over het werk dat tijdelijk voor de vader werd versleten. Het schilderij met de broer doet ook sterk denken aan een schilderij van een man met een gouden helm in Berlijn, dat inmiddels ook niet meer voor een Rembrandt wordt gehouden.



De twee schilderijen zijn voorlopig gewoon te zien op de Rembrandt-tentoonstelling in het Mauritshuis die woensdagavond, tegelijk met het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw, wordt geopend door prinses Beatrix.



De expositie toont alle achttien schilderijen van het Mauritshuis die ooit als een Rembrandt zijn verworven: elf echte, vijf afvallers en de twee twijfelgevallen.



Lees ook: 'Rembrandt als netwerker en inspiratiebron voor BN'ers' en 'De dubbelgangers van de Nachtwacht zijn gevonden'