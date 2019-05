Nienke van der Wal: 'Ik kon mijn ogen er niet van afhouden'

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

"Ik ben, zoals veel startende verzamelaars, begonnen met werk in oplage: het is betaalbaarder, en vaak veiliger, minder ingewikkeld. De afgelopen jaren ben ik heel bewust gaan kiezen voor uniek werk."



En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

"Ook dat is een combinatie, al koop ik zelden werk op een veiling, omdat ik liever werk van hedendaagse kunstenaars koop. Ik spot wel vaak werk online, maar wil het wel graag eerst zien."



Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

"Ik leg het altijd voor aan mijn man en aan mijn dochter, maar zij vertrouwen mij uiteindelijk in mijn beslissing. Ik heb een kantoor aan huis waar ik werken kwijt kan die niet door de commissie komen."



Is er een galerie waar u een speciale band mee hebt?

"Ik heb geen vaste galeries, wel enkele waar ik me meer thuis voel. Dat heeft soms meer te maken met de galeriehouders dan met de stal van de galerie: zij die met veel passie kunnen en willen vertellen over de werken die te zien zijn, die goed voor hun kunstenaars én hun verzamelaars zorgen - ook als ze net beginnen."



Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

"Billie Zangewa. Zij maakt zijden wandtapijten, die onweerstaanbaar mooi zijn, maar gemaakt vanuit de behoefte om het stereotype van de zwarte vrouw te ontkrachten."



Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

"Amie Dicke werkt met gevonden materiaal, dat ze bewerkt: ze haalt weg, legt verbanden, ontdekt nieuwe vormen."



"Van Maria Roosen vind ik haar glaswerken waanzinnig: in Museum de Fundatie is momenteel een ouder werk van haar te zien, uit 1994. Ik kon mijn ogen er niet van afhouden."



"Mijn meest recente crush is Claudia Martínez Garay: haar werk voelt zo eigen. Daar heb je die herkenning ook weer: ik begrijp het niet meteen, maar het voelt direct goed, en vertrouwd."



Een langere versie lezen of zelf kunst bekijken? Ga naar www.galleryviewer.com