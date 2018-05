Niemand wilde meewerken met Jet van Nieuwkerk

BN'ers die hun eigen hachje onder de loep nemen zijn niet van de buis te slaan. Zo hebben we al Filemon en zijn autistische stoornis gehad, Jan en zijn aanstaande vaderschap en Sophie met diverse kreukels.



De jonge, tv-makende mens blijkt dol op het onderzoekende genre - vooral met zichzelf als studie-object. Nu is er ook Jet van Nieuwkerk, die de serie Niet Gezond Meer maakte over het eetprobleem dat ze als 16-jarige had.



Jet was een tijdje zo gefixeerd op gezond leven dat ze zich verloor in superfoods en de sportschool; een klassiek gevalletje 'orthorexia'.



Vorige week kwamen we erachter dat orthorexia vooralsnog helemaal geen erkende eetstoornis is. Woensdag ging een gesprek met een hoogleraar op dat gebied verder, een wel 'heel kwetsbaar' gesprek.