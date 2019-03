Niemand in de Stad wint Dutch Directors Award voor beste film

Van Erp kreeg de onderscheiding dinsdagavond tijdens een diner in De Zwijger in Amsterdam.



Het is de tweede prijs in korte tijd die Van Erp ontvangt voor zijn speelfilmdebuut. De film kreeg zondag al de Zilveren Krulstaart voor het beste Nederlandse scenario van het jaar.



Studententijd

Niemand in de Stad is de verfilming van de gelijknamige roman van Philip Huff over Matt, Jacob en Philip, drie jonge vrienden die met vallen en opstaan volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam. Een plotselinge dood binnen de vriendengroep zet daarbij alles op scherp.



Hun rollen worden gespeeld door Jonas Smulders, Chris Peters en Minne Koole. Ook onder anderen Anneke Blok, Kim Feenstra, Hans Kesting en Huub van der Lubbe hebben een rol.



Van Erp brak in 1996 door met de tv-serie Lang Leve..., maar hij is vooral bekend geworden door documentaires als Pretpark Nederland, Angst en MH17. Voor zijn tv-dramaserie Ramses werd hij onderscheiden met de Prix d'Europe en de Nipkowschijf. Ook werd hij in 2016 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.