Neuken Liqueur op vingers getikt door Reclame Code Commissie

De commissie heeft dit laten weten nadat de alcoholbranche en de voorvechters van matiging, Spirits NL en Stiva, een klacht hadden ingediend.



Neuken Liqueur - 'Het leven is nemen of genomen worden' en 'Waarom heeft Sinterklaas zo'n grote zak?' richt zich volgens hen op een te jonge doelgroep. Volgens een herenakoord is alcoholreclame gericht op jongeren niet toegestaan. Wat drankadvertenties betreft, zijn we pas volwassen met 25 jaar.



Jongeren

Bovendien, stellen Spirits NL en Stiva, is de alcoholreclame in strijd met 'de goede smaak en het fatsoen'.



Hoewel de commissie niet in staat is een naam of uiting te verbieden, laten zij weten het eens te zijn met de branchevereniging en de voorvechters van 'verantwoord alocholgebruik'.