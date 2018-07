Netflix maakt serie van Brief Voor De Koning

Dit meldt uitgeverij Leopold.



Netflix maakt van de bestseller een Engelstalige serie waarvoor opnames in het najaar beginnen. De brief voor de koning is het eerste Nederlandse boek dat door Netflix wordt verfilmd.



Uitgeverij Leopold heeft onlangs de internationale televisierechten van De Brief Voor De Koning van Tonke Dragt verkocht aan de Britse productiemaatschappij FilmWave.



Magische wereld

De Brief Voor De Koning is in 25 talen vertaald, werd bekroond met de Prijs voor het Beste Kinderboek van het Jaar en werd in 2005 uitgeroepen tot het beste kinderboek allertijden. In 2014 is het boek in het Engels vertaald.



De opnames beginnen in het najaar in Nieuw-Zeeland. "Zo kan de magische wereld die Tonke Dragt beschrijft in De brief voor de koning prachtig in beeld gebracht worden,'' zegt uitgeverij Leopold.



Netflix biedt de serie in 190 landen wereldwijd aan voor meer dan 125 miljoen abonnees. In 2008 werd het boek van Tonke Dragt in Nederland verfilmd. Aan regisseur Pieter Verhoeff om het jeugdsentiment in beeld te vangen. De film werd destijds met drie sterren beoordeeld.