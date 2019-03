Net5 brengt 'Linda.-gevoel'

Hoog op de agenda: een Nederlandse dramaserie, iets als Gooische vrouwen

De afgelopen jaren is dat imago verwaterd. Wie deze week de tv-gids openslaat ziet geen enkele Nederlandse titel geprogrammeerd staan, maar avonturenfilms (The Hunger Games, Twilight) en een misdaadserie als NCIS. De Nederlandse programma's die Net5 in 2019 uitzendt zijn op een hand te tellen - en de eerste begint pas eind maart. "De film- en serieavonden gaan best wel goed. In november hadden we onze beste avond in dertien jaar: 664.000 mensen keken naar Harry Potter. Maar om je zender smoel en identiteit te geven, én om relevant te blijven in het huidige medialandschap, heb je Nederlandse programma's nodig." Want tien jaar geleden was het misschien nog uniek dat je op Net5 Amerikaanse films en series kon zien, tegenwoordig kan dat ook op tig andere zenders. Of kijk je ze - nog makkelijker - op Netflix of via een andere dienst.



Spin-off

Daarom zal Sitvast vanaf vandaag met Linda de Mol en Jildou van der Bijl samenwerken om Net5 urgenter te krijgen. "We beginnen waarschijnlijk met één avond per week die het gevoel en de signatuur van Linda. moet krijgen. Met Nederlandse programma's, spraakmakende onderwerpen en nieuwe gezichten. Nu het merk Linda. ook onder de paraplu van Talpa valt, kunnen we veel beter samenwerken, ook met het tijdschrift en sociale media. Een onderwerp dat het in het blad goed doet, zouden we straks ook op televisie kunnen brengen. En van een televisieprogramma zou weer een spin-off te zien kunnen zijn op Linda.nl." Die manier van werken is precies wat John de Mol beoogt met Talpa Network: een bedrijf bouwen waar adverteerders voor zowel televisie, radio, print en online terechtkunnen.



De kijker zal waarschijnlijk in het najaar iets gaan merken van de koerswijziging. Hoog op de agenda staat in elk geval een Nederlandse dramaserie, zegt Sitvast. Zoiets als Gooische vrouwen misschien? "Absoluut: zo'n serie met humor en kleurrijke personages, waarin geen blad voor de mond wordt genomen. Dat je de volgende dag tegen elkaar zegt: 'Oh my god, heb je dat gezien?'"