Nepnieuwsclub EU komt critici tegemoet

Uit Nederland kwam onlangs veel kritiek toen bleek dat NPO Radio, De Gelderlander, The Post Online en GeenStijl als desinformerende media waren opgenomen in de database van EU versus Disinfo. In enkele berichten van deze organisaties had volgens de taskforce pro-Russische propaganda de overhand gekregen.



Taskforce

Bij vermeend nepnieuws wordt de verspreider wel genoemd in de databank, maar niet meer gebrandmerkt als organisatie die zich structureel schuldig zou maken aan het verspreiden van desinformatie.



De taskforce stelt dat het nooit de bedoeling is geweest om media waarvan wordt gezegd dat ze verkeerde informatie publiceren te brandmerken als pro-Kremlin of doelbewuste verspreiders van propaganda.



"Onze intentie is om de boodschap eruit te lichten, niet het medium. Als desinformatie die voortkomt uit het pro-Russische ecosysteem erin slaagt door te dringen tot een solide westers medium, is dat een van de grootse successen van een desinformatiecampagne. De boodschap krijgt opeens een compleet nieuwe legitimatie.''



De in 2015 opgezette East Stratcom Task Force telt veertien medewerkers, die worden gevoed door een netwerk van meer dan vierhonderd experts, journalisten, ngo's en denktanks. De EU wil de activiteiten gaan uitbreiden.



