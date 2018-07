Nemo breidt uit naar het Marineterrein

Het moet een flexibele ruimte worden, een echt lab Michiel Buchel, directeur Nemo

De nieuwe locatie noemt de directeur 'vrij ideaal'. "We komen in een rijke omgeving terecht waar mensen op verschillende manieren onderzoek doen naar de toekomst van de stad. Daar willen we op voortborduren. Welke transitie moet de stad bijvoorbeeld ondergaan om in de toekomst leefbaar en aangenaam te blijven? Op dit soort vragen willen we een antwoord vinden."



De Studio wordt geen permanente expositieruimte. "Je moet het zien als een proefkeuken waarin we met partners en studenten stedelijke problemen onder de loep nemen. Uitkomsten daarvan tonen we zeker, de Studio moet ook een soort etalage worden voor ingenieuze oplossingen."



Basketbalringen

Het lab dat Buchel voor ogen heeft, vindt onderdak in één van de voormalige sporthallen van de marine. "De basketbalringen hangen nog aan de muur."



Daarom wordt het een simpele verbouwing. "We gaan geen hele grote investeringen doen. Het moet een flexibele ruimte worden, een echt lab. Verwacht geen prestigieus gebouw."



Vanuit het vertrouwde kopergroene gebouw is het nieuwe pand bijna te zien. Buchel: "Maar er zit nog een aardig stukje water tussen. Het zou helemaal mooi zijn als we een eenvoudige pontverbinding of een brug van de Nemo-pier naar het Oosterdok kunnen realiseren. Maar dat is aan de gemeente."



Het is onduidelijk wat de gewijzigde plannen voor het Marineterrein betekenen voor de Studio van Nemo. Nemo verwacht er in de zomer van 2019 gewoon de eerste tentoonstelling te houden. Het laboratorium wordt al eerder in gebruik genomen.