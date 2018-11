Nederlandse Filmacademie krijgt 'wall of fame'

Het is de bedoeling dat in de foyer foto's komen te hangen van oud-studenten die een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse filmsector hebben geleverd, maakte directeur Bart Römer maandag bekend.



Het initiatief maakt deel uit van de feestelijkheden ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de academie. "In Nederland wordt het heel ongebruikelijk gevonden als je trots bent op je studenten die iets hebben bereikt, in het buitenland is het de normaalste zaak van de wereld," stelt Römer.



De eerste twee foto's voor de 'wall of fame' worden donderdagmiddag onthuld. Het zijn foto's van Frans Weisz (inmiddels 80 jaar) en Nouchka van Brakel (inmiddels 78 jaar). De foto's zijn gemaakt door Maarten Corbijn.



Frans Weisz: de allereerste student

"Het zijn allebei studenten van de eerste lichting die ondubbelzinnig hun plek in de filmwereld hebben verdiend," aldus Römer. "Bovendien was Frans Weisz zestig jaar geleden de allereerste student die zich meldde bij de Filmacademie."



Weisz maakte onder meer De Inbreker (1972), Rooie Sien (1975), Charlotte (1981), Leedvermaak (1989) en Hoogste Tijd (1995). Van Brakel maakte onder meer de films Een vrouw als Eva (1979), Van de koele meren des doods (1982) en Een maand later (1987).



Lees ook: Eye toont 13 films van afstudeerders Filmacademie