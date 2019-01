Nederlandse correspondent Ans Boersma Turkije uitgezet

Tijdens de eerste zitting van haar proces werd ze vrijgesproken.



Sinds 2014 zijn er zeker 20 buitenlandse journalisten door de Turkse autoriteiten het land uitgezet of de toegang tot het land geweigerd.



Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) ging in oktober vorig jaar in Ankara op bezoek om de schade aan de relaties met Turkije te herstellen na ruim een jaar van getroebleerde diplomatieke verhoudingen. De relatie is terug op vriendschappelijk niveau, zo zei Blok na afloop opgetogen.



Staatsgreep

Dat neemt niet weg dat er nog steeds zeker 15 Nederlanders vastzitten in verband met de nasleep van de verijdelde militaire staatsgreep in juli van 2016. Enkelen van hen zitten achter tralies.



De meesten hebben om onduidelijke redenen een uitreisverbod, onder wie de Arnhemse Sibel die al anderhalf jaar met haar zoontje Ömer vast zit in Turkije.



VVD-minister Blok drong er bij zijn Turkse ambtgenoot Çavusoglu op aan hen allen een 'eerlijke rechtsgang' te geven en hun zaken 'snel en correct' af te handelen. Nederlandse diplomaten beloofden er op toe te zullen zien dat dat ook gebeurde.



Çavusoglu gaf te kennen er aandacht aan te zullen schenken, maar van enige vooruitgang is sindsdien niets meer vernomen.



Ook voormalig Europarlementariër en Turkije-analist Joost Lagendijk (61) merkt niets van de normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Zonder dat hem te verstaan is gegeven waarom mag hij al ruim twee jaar niet terug naar zijn vrouw in Istanboel.



