Nederlandse coproductie Monos wint op Sundance

De nieuwe speelfilm Dirty God van regisseur Sacha Polak greep naast de prijzen. Dirty God werd net als Monos vertoond in de World Cinema Dramatic Competition van het grootste Amerikaanse filmfestival voor de onafhankelijke film dat jaarlijks plaatsvindt in Park City in de Amerikaanse staat Utah.



De film Monos, gefilmd door Gouden Kalf-winnaar Jasper Wolf, is een coproductie van Colombia, Argentinië, Nederland, Duitsland, Zweden en Uruguay. Het verhaal speelt zich af op een afgelegen Colombiaanse bergtop, waar acht kindsoldaten met wapens ervoor moeten zorgen dat een Amerikaanse gegijzelde vrouw in leven blijft. Lemming Film is de Nederlandse coproducent van Monos, die in maart wordt uitgebracht in Colombia. Op IMDB staat nog geen Nederlandse releasedatum.



De grote juryprijzen van Sundance gingen naar Clemency (U.S. Dramatic), One Child Nation (U.S. Documentary), Honeyland (World Cinema Documentary) en The Souvenir (World Cinema Dramatic). In totaal werden er 28 prijzen uitgereikt.



Variety maakte zondag bekend dat de documentaire One Child Nation, over de gevolgen van de éénkindpolitiek die China jarenlang voerde, voor een bedrag met zes nullen is aangekocht door streamingdienst Amazon, overigens exclusief de tv-rechten van een aantal Europese landen waaronder Nederland.