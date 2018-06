Nederlands gevloek in Marokkaanse huiskamers

Helaas, 'onze jongens' in Rusland verliezen in de laatste minuut

Siham, een alleenstaande moeder van vijf kinderen, zegt dat ze haar hoofddoek niet meer draagt omdat ze dan geen kans krijgt als chef-kok. Of zoals zij het uitlegt: "Ik had hem wel, maar ik ben hem kwijtgeraakt op de A10."



Haar zoon van 18 verklaart zijn fanatisme voor Marokko ook uit de manier waarop hij wordt bekeken in Nederland. "Als ik hier op straat loop, wat denk je dat ik ben? Marokkaan!" Maar hij zegt er meteen bij: toen Nederland in de WK-finale stond in 2010, was hij zo mogelijk nog zenuwachtiger.



De serie had natuurlijk moeten uitlopen op een zegetocht voor Marokko, waarna we bij gebrek aan Oranjekoorts allemaal onderdeel worden van de feestvreugde rond het Marokkaanse team met zes spelers uit Nederland.



Maar helaas, 'onze jongens' in Rusland verliezen in de laatste minuut. En dan blijkt: ook in Marokkaanse huiskamers wordt gevloekt in het Nederlands.



