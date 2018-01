Nederland kijkt weer minder televisie

Dat blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek.



Net als voorgaande jaren is de conclusie dat Nederlanders steeds minder live televisie kijken. Internet heeft ervoor gezorgd dat vaker wordt teruggekeken naar uitzendingen. De online kijkcijfers worden pas volgende week gepubliceerd.



Netflix, Videoland en Youtube zijn serieuze concurrenten voor televisieomroepen. Volgens het onderzoek kijkt de Nederlander gemiddeld elf minuten per dag naar deze diensten. Dat is een gemiddelde voor alle Nederlanders van zes jaar en ouder.



De televisieomroepen zagen in 2017 een toename van het uitgesteld kijken via onlineplatformen. Bij de Publieke Omroep was het 10,1 procent van de totale kijktijd, bij RTL 9,1 procent en bij SBS was het 10,9 procent.