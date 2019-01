Nederland in tweede halve finale Songfestival

Van de 18 landen moet Laurence bij de beste 10 eindigen om zich in Tel Aviv voor de finale van twee dagen later te kwalificeren.



Omdat er pas enkele landen hun liedje voor het festival hebben gekozen, is lastig te zeggen of de loting gunstig is of niet. Wel is duidelijk dat in de semi-finale van Laurence traditioneel sterke landen als Zweden, Rusland, Azerbeidzjan en Roemenië zitten. Stemvriend België zingt in de andere halve finale. Pluspunt is dat Nederland het tweede deel van de halve finale lootte. Landen uit dat deel maken procentueel iets betere kans dan die uit de eerste helft.



Hoewel pas 5 van de 42 deelnemers een liedje hebben gepresenteerd, nemen de bookmakers al weddenschappen op de eindzege aan. De bekendmaking van de in Nederland vrijwel onbekende Duncan Laurence (Duncan de Moor, 24) als kandidaat is bij de wedkantoren goed gevallen. Ze zetten Nederland momenteel op een vierde plaats. Rusland staat op plek 1.



Met welk liedje Laurence naar Tel Aviv reist wordt op 7 maart bekendgemaakt.



Lees ook: Waylon zorgde indirect voor keuze voor Duncan Laurence