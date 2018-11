Nauwelijks fantastische beesten in houterig Fantastic Beasts 2

Over de politieke standpunten van J.K. Rowling kan geen enkele twijfel bestaan. In Harry Potter zitten immers aardig wat verwijzingen naar het gevaar van totalitaire regimes en op sociale media is de schrijfster doorgaans zeer uitgesproken over goed en kwaad.



Het was dus geen verrassing dat de eerste Fantastic Beasts zich liet bekijken als een pamflet over xenofobie. Toch hield Rowling het toen nog behoorlijk subtiel in vergelijking met deze tweede van wat uiteindelijk vijf films zullen worden.