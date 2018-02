Natuurlijk was de pruik maar een geintje geweest, zei Gijp

Natuurlijk was de pruik maar een geintje geweest

Op die verklaring volgde een analyse van de mentale toestand in ons land. "We zijn helemaal doorgeslagen, we zijn helemaal de weg kwijt."



Johan Derksen viel uit naar de organisaties die hadden geprotesteerd tegen de vertoning. Zij hadden zich alleen maar willen profileren over de rug van het populaire programma.



Toen Hans Kraaij nog opmerkte dat Derksen zonder snor best een lekker wijf zou kunnen zijn, leek de zaak wel zo'n beetje afgerond.



Historici zullen ooit smakelijke boeken schrijven over ons land in deze periode.



Wellicht kunnen we ons in de tussentijd behelpen met 'bedoellijntechnologie': mobiele units die nog tijdens de uitzending bepalen of grappenmakers in praatprogramma's wel of niet over de schreef zijn gegaan, en of er sprake was van boze opzet.



In het busje achter de monitor: Herman Pleij, Henk Bres, Sunny Bergman en Prem Radhakishun.



