National Geographic heeft een curieuze obsessie voor Hitler

De kurk waar de programmering op drijft is Adolf Hitler

Maar de kurk waar de programmering op drijft is Adolf Hitler. Meer specifiek: programma's met Hitler in de titel.



Telt u even mee?



Apocalypse: The Rise of Hitler, Pope vs Hitler, Hitler's Last Stand, Hitler's Youth, Hitler Becomes a German, Hitler and the Occult, Hitler's Railways of Death, Patient Hitler, 42 Ways to Kill Hitler, Hitler's Secret Bunkers, Hitler's Secret Berlin, Hitler's Secret Attack on Ame­rica, Hitler's Escape, Hitler the Junkie, Hitler's Supergun, Bugging Hitler's Army, Hitler's Death Army, Stalking Hitler's Generals en - tamelijk tot de verbeelding sprekend - Hitler's Jurassic Monsters. De lijst is verre van compleet.



Dan heb je ook nog Nazi Megastructures, Nazi Death Camp, Nazi Underworld, Nazi Weird War Two, Nazi Temples of Doom en een hele trits andere programma's over het nationaalsocialisme, het Derde Rijk en de Holocaust.



Dinsdag viel Lips in Hitler's Last Year, een documentaire met een ronkende voice-over en beelden van bombardementen, krijgsgevangenen en massagraven. Daarna volgde War Junk, over de slag bij Vimy in de Eerste Wereldoorlog. En toen had Lips zijn portie oorlog wel weer gehad en snakte hij naar een docu over Toe­tanchamon.



Reageren? hanlips@parool.nl