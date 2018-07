Lips dacht even dat hij in een talencursus was beland

Een deel van zijn speech was trouwens in het Engels. En 'Be hungy, be ambitious' werd dan weer wel ondertiteld, net als scènes in het Frans. Lips dacht even dat hij in een talencursus was beland.



Meer dingen schuren. Bad Banks speelt zich af in Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank is gevestigd en tientallen spiegelende wolkenkrabbers staan. Dat iedereen daar Nederlands praat terwijl het zo duidelijk grootser is dan onze Zuidas, gaat er bij Lips niet in.



Misschien is het een kwestie van gewenning, maar Lips was zo afgeleid dat hij de verhaallijn slecht kon volgen.



In de openingsscène wordt duidelijk dat er een financiële crisis is uitgebroken. Mensen halen massaal hun geld van de bank, pinautomaten zijn leeg en er breken rellen uit. Klinkt als een serie die Lips best wil zien, maar dan toch de originele versie, op NPO 1 extra.



Reageren? hanlips@parool.nl