Naaktbeeld Trump als verzet tegen machtige wereldleiders

In totaal zijn drie verschillende kunstenaars uitgenodigd om het thema over macht uit te beelden. Het beeld van de Amerikaanse president Trump is gemaakt door het anonieme activistische kunstcollectief Indecline.



Oprichter van het Power of Art House, Saskia Stolz: "Zij hebben dit beeld gemaakt in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Amerika, als teken van verzet tegen zijn mogelijke benoeming."



Gevoel van machteloosheid

Dat raakt ook de kern van het thema, aldus Stolz. "Het gaat om machtige wereldleiders en hoe machteloos je je hierbij kunt voelen. Zij bepalen immers in grote lijnen hoe je leven eruit ziet. We zoeken met deze expositie de rol van kunst tussen de gewone mensen en wereldleiders. Hoe kunnen we mensen laten praten over dit maatschappelijke onderwerp? Kan dat door satirische beelden, of iets anders?"



Daarnaast wil Stolz stof tot nadenken geven over grenzen. "Als je, zoals Indecline, fel tegenstander bent van Trump en alles doet om hem naar beneden te halen, ga je dan een grens over? Heiligt het doel de middelen nog?"



Zuckerberg

De overige werken zijn gemaakt door de anonieme kunstenaar Csar en Antuan Rodriguez. Stolz: "Het werk van Csar is heel genuanceerd en gedetailleerd. Daar zie je beelden van leiders als Merkel, Zuckerberg en de paus, die twintig jaar later terugkijken op hun leven. Hebben ze de goede keuzes gemaakt? Rodriguez werkt juist met veel emotie. De drie kunstenaars tezamen geven een goed beeld van het thema. Je begrijpt het pas als je alles samen ziet."



Power of Art House

Entrepotdok 26

t/m 12 december te zien