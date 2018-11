Na het bakken werd het niet meer gezellig in Anorexia Eetclub

Even kijken wat mijn eetstoornis ervan vindt, is de eerste reflex van de 19-jarige Stephanie als ze haar intrek neemt bij Anorexia Eetclub, een nieuw NPO 3-programma waar ze met vijf lot­genoten weer normaal leert eten.



Ze zijn alle zes in therapie, of hebben die al afgerond, maar meteen wordt pijnlijk duidelijk dat anorexia nervosa in hun hoofden nog aan veel touwtjes trekt.



Dilemma 1: gaan ze hun aardappelen koken of bakken? Als de keuze valt op gekookte aardappelen, gaat een veelbetekenende glimlach rond. Ze begrijpen elkaar: alle zes zien ze het vet in een koekenpan alleen op hun bord en in hun buik eindigen.



Dat vetten zich verspreiden en na het bakken grotendeels achterblijven in de pan, wil er bij hen niet in. "Boter en olie zijn hun grootste angsten," legt de diëtist uit.