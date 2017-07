Na een uur werd stoomtrein Hertzberger tot halt gebracht

#Spoiler | Hoe kwamen Janine Abbring en Rosanne Hertzberger op die camper terecht? Nou zo: #zomergasten pic.twitter.com/oLxfuOACoD — VPRO Zomergasten (@zomergasten) 23 juli 2017

Breng zo'n voertuig vol kennis over enzymen, nitriet en fosfor maar eens tot een halt.



Dat lukte pas toen het blok microbiologie was afgerond en werd overgeschakeld naar een mitswadans.



Hertzberger, zelf Joods, toonde een fragment van deze trouwdans die werd uitgevoerd bij een van de grootste chassidische geloofsgemeenschappen.



Gek genoeg reageerde zij verbaasd op de onvermijdelijke vraag hoe zij zelf haar geloof belijdt. "Ik vind dat een beetje een impertinente vraag, ­Janine. Dat is none of your business."



Toen trok Abbring de trein op de rails, zette ze wissels om en begeleidde ze Hertzberger kordaat langs de juiste stations: een gesprek over seksisme en haar vete met GeenStijl en Dumpert werd gevolgd door een pittige en zeer actuele discussie over de wet voltooid leven waarin Hertzberger het woord doodseskaders in de mond nam.



Lips zat verdorie net lekker op het puntje van zijn stoel toen Abbring het eindstation alweer aankondigde. Zonde van dat uurtje vertraging. Hopelijk rijdt de trein volgende week wel op tijd.



Reageren? hanlips@parool.nl