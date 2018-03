Na de 'curvy' modellen komt er toch een Weight Watchers-spotje

De deelnemers zijn stuk voor stuk beeldschoon en toch komt het allemaal wat paralympisch over

En ook dit keer zijn ze allemaal weer even onthutst door de make-over die ze meteen in aflevering 2 moeten ondergaan - nee, niet alleen studenten worden ontgroend.



De verbijstering bij Fabiënne (23) over het spiegelbeeld dat haar aankijkt als de haarartiest wat 'strawberry-blond-kopertinten' heeft toegevoegd.



"Het voelt alsof het niet mijn eigen gezicht is, of zo."



Het zijn allemaal klassiekers in het Next Top Model-genre. Uiteraard gaat de schaar erin.



Stefanie (20): "Schijtkort! Net een huismoeder."



De deelnemers zijn stuk voor stuk beeldschoon en toch komt het allemaal wat paralympisch over - een slag apart, omdat ze in de tien voorgaande seizoenen kennelijk geen kans maakten.



Of RTL het echt meent, zal pas blijken als 'curvy' meisjes meestrijden om de winst in Holland's Next Top Model.



Want bij het eerste het beste reclameblok spraken ook de adverteerders een woordje mee. Met modemerken die curves 'vieren', maar ook met een spotje voor de afslankdiëten van Weight Watchers.



Reageren? hanlips@parool.nl