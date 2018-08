Mysteryland stapt over op groene stroom van de boer

Volgend jaar draaien alle podia op groene stroom.

Mysteryland-organisator ID&T en de gemeente Haarlemmermeer presenteerden hun samenwerking dinsdag op het erf van boer Koeckhoven uit Hoofddorp. Nederstigt: "Een aantal jaar geleden hebben we ons afgevraagd waarom we telkens dieselgeneratoren neer blijven zetten als we in de Haarlemmermeer ook aangesloten zijn op het netwerk van Liander."



Inventariseren

Dat hoeft niet, werd na twee jaar onderzoek geconstateerd. Het bedrijf Ecovolt voorziet in batterijen die middenspanning kunnen verdelen over grotere stukken grond, zoals bijvoorbeeld een festivalterrein. "We hebben een inventarisatie gemaakt van de voorzieningen die er al zijn, of nabijgelegen voorzieningen die we kunnen gebruiken", legt Paul Zwetsloot van Ecovolt uit.



In het geval van Mysterland waren dat de zonnepanelen van duurzaam ondernemer Jos Koeckhoven. Ecovolt legt komend weekend kabels van de boer naar Mysteryland. "Voor volgend jaar willen we een ondergrondse infrastructuur aanleggen die nog uitgebreider is dan nu. Dan kunnen we over een paar jaar ook alle podia van groene stroom voorzien."



Groen voor diesel

De energietransitie vraagt wel tijd en geld, erkent Nederstigt. ID&T betaalt de komende jaren de dieselprijs voor de groene stroom, terwijl ook Haarlemmermeer een financiële injectie deed. Maar die hebben de betrokken partijen volgens hem in een paar jaar terugverdiend.



"Dat is ook de boodschap die we uit willen dragen. Bij een beetje geduld en bereidwilligheid kan dit overal worden ingevoerd. Het vraagt alleen een paar partijen die de nek uitsteken."



Mysteryland vindt op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus plaats op het Floriadeterrein in de Haarlemmermeer, met optredens van Hardwell, Fatboy Slim, KSHMR, Paul van Dyk en Sven Väth. Alleen voor de zondag zijn nog een aantal kaarten te koop. Vorig jaar trok Mysteryland 100.000 bezoekers.



