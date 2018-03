Muziekdienst Spotify gaat naar de beurs in New York

Spotify krijgt een notering onder het beurssymbool SPOT.



Spotify is de grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Het bedrijf wil geen nieuwe aandelen uitgeven, maar zijn bestaande aandelen die al in handen zijn van geldschieters registreren aan de beurs. Daarbij gaat het om een bedrag van 1 miljard dollar.



Er werd al langer gespeculeerd over een beursgang van Spotify.



Cijfers

De van oorsprong Zweedse onderneming kwam ook met cijfers over 2017. De omzet bedroeg bijna 4,1 miljard euro, met een operationeel verlies van 378 miljoen euro.



Het aantal maandelijks actieve gebruikers lag in december op 159 miljoen, een stijging van 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal betalende gebruikers is meer dan 70 miljoen.



De aanvraag werd ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. De beursgang zal niet worden begeleid door banken.



Het in 2008 opgerichte in Stockholm gevestigde Spotify is beschikbaar in 61 landen en biedt naar eigen zeggen meer dan 30 miljoen muzieknummers.