Musical Carmen La Cubana trok al volle zalen. En terecht

"De liefde is als een dolk die door de lucht vliegt en dodelijk doel treft," zingt Carmen. Zij werkt in een sigarenfabriekje in een stoffig Cubaans dorp, want er moet tenslotte gegeten worden, maar eigenlijk is de liefde haar eerste levensbehoefte.



Zij is de dolk, en de man die door de dolk wordt getroffen, is volkomen verloren. Het publiek dat Luna Manzanares het openingslied Amor in de musical Carmen La Cubana hoort zingen, moet sterk in de schoenen staan om niet ook direct voor de bijl te gaan.