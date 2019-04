Museumramsj vanaf nu online te koop

"Top of mind in de museale wereld in Nederland is het ontzamelen. Er ligt ontzettend veel in de depots dat niet meer tot de kerncollecties van musea behoort. Maar die musea hebben niet het personeel of de middelen om dat ontzamelen van de volle depots zelf te regelen."



Pels Rijcken hoopt dat eind dit jaar dertig musea aan zijn initiatief zullen deelnemen, en eind volgend jaar honderd. Nu staat de teller op acht musea, waaronder Fimmmuseum Eye, Keramiekmuseum Princessehof, het Maritiem Museum, Japanmuseum Sieboldhuis en het Fries Museum.



Kat uit de boom

"We zijn in gesprek met Huis Marseille en het Bijbels Museum. En we hebben natuurlijk gepraat met de grote musea als Boymans van Beuningen en het Rijksmuseum. Maar die kijken voorlopig de kat uit de boom, die willen eerst zien hoe de website loopt. Musea zijn ook huiverig dat potentiële schenkers zullen afhaken, omdat ze misschien bang zijn hun schenkingen op de site terug te zien."



De musea maken zelf de overweging welke objecten ze aanbieden, en zijn daar volgens Pels Rijcken heel secuur in. Er staan in ieder geval geen werken van nog levende kunstenaars op de website te koop. "Belangrijk," zegt Pels Rijcken, "de winst gaat naar de musea die geen geld hebben om te kunnen ontzamelen."