Museum Jan van der Togt op zoek naar nieuwe directeur

Het bestuur van het museum wil graag voor 1 juni 2018 een opvolger benoemen.



Van Ketwich Verschuur was directeur van het Amstelveense museum voor moderne kunst sinds maart 2016. Zij gaat het Sportbedrijf Amstelveen leiden later dit jaar.



Verbouwing

Van Ketwich Verschuur was de opvolger van kunstenaar Jan Verschoor, die ruim 25 jaar directeur was. In 2016 is onder haar leiding de verbouwing van het museum afgerond. In 2017 bezochten meer dan 30.000 bezoekers het museum voor moderne kunst.



Jan Van der Togt was oprichter van de Tomado-fabriek, de maker van huis-, tuin- en keukengerei, en stortte zich na de verkoop van zijn bedrijf op de moderne kunst. Hij begon met verzamelen en toen zijn collectie steeds groter werd, besloot hij een goed onderkomen te zoeken. Dat leidde tot de opening van het museum in 1991.