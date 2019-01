Moreel appèl op de Oranjes: zie af van die kunstveiling

Wat zou Sjarel Ex na de grondige renovatie van zijn Rotterdamse museum, bij de heropening graag een nieuw pronkstuk van de Vlaamse meester Peter Paul Rubens aan het publiek tonen: de houtskooltekening van een gespierde jongeman.



Het werk is sinds 1835 in bezit van de Nederlandse koninklijke familie, de laatste jaren was hoogstwaarschijnlijk prinses Christina de eigenares. Maar niet voor lang meer, als het aan de jongste zus van prinses Beatrix ligt.



Op 30 januari gaat de schets bij veilinghuis Sotheby's in New York onder de hamer, net als twaalf andere tekeningen van oude meesters en twaalf kavels met Chinees porselein, zilverwerk en serviesgoed. Een deel daarvan veilt Sotheby's op 17 januari in Londen.



De kunstverkoop komt de Oranjes op veel kritiek te staan. Nederlandse musea die oude meesters verzamelen of ervan af willen, hebben zich verplicht eerst elkaar te informeren en eventuele interesse bij collega's af te tasten voordat een veilinghuis wordt ingeschakeld. Ook tal van particulieren ver- en ontzamelen in overleg met de musea. Zo niet de Oranjes.



Hoofdprijs

"Er is op geen enkele manier overleg geweest, dit is bepaald niet de koninklijke weg," reageert Ex teleurgesteld. Zijn museum heeft verreweg de grootste collectie werken van Rubens in Nederland.