Mooie serie, Paulien Cornelisse, maar Japanners blijven raar

Paulien Cornelisse vindt het jammer dat Japan zo vaak als een rariteitenkabinet wordt afgeschilderd. Vandaar haar nieuwe VPRO-serie Tokidoki. Dat is haar favoriete Japanse woord en het betekent: soms. Want Japanners zijn soms raar en soms ontstellend gewoon. Vindt Paulien Cornelisse.



Haar eerste aflevering ging over yugen, het gevoel dat je ervaart als je in je eentje helemaal opgaat in de natuur. Helemaal niet raar, natuurlijk. Wel knap lastig als je in een metropool woont met 38 miljoen inwoners.



Ook niet raar: dat Japanners in een lendendoekje onder een waterval gaan staan om onder bitter koud water hun ziel te zuiveren. Dat ze tot voor kort geen woord voor groen hadden. Dat ze plantjes daarom maar omschreven als blauw.



Dat ze in clubverband samenkomen om zich te vergapen aan mossen in de voegen rond putdeksels. Dat ze daar kalm, vredig en zen van worden.



Niet raar: dat een struik in een park in Yokohama dienst doet als pleisterplaats voor een zit-, zak- of hang-Japanner.