Monumentale wandkunst met verwaarlozing bedreigd

220 Bijna de helft van de 220 kunstwerken behoort tot de topcategorie.

"Karel Appel redt zich wel, door zijn naam. Maar er zijn ook prachtige werken van kunstenaars van mindere faam die, als er even niet wordt opgelet, wél ten prooi vallen aan de sloophamer, bijvoorbeeld omdat niemand weet dat ze achter een wandje zitten. Of ze eindigen in een afvalcontainer omdat ze niet op waarde worden geschat. En weg is weg, hè."



Alle Amsterdamse wandkunstwerken zijn beoor­deeld op basis van drie criteria: de architectuurhistorische, de cultuurhistorische en de kunsthistorische waarde. Zo ontstonden drie categorieën: 'top', 'waardevol' en 'behoudenswaardig'.



Onschatbare waarde

Van de 220 kunstwerken op de lijst behoren er 97 tot de topcategorie. "De Karel Appelbar in het Stedelijk Museum is zo'n topper. Hetzelfde geldt voor Antonio Saura's glasappliqué in de Thomaskerk en voor de glas-in-betonramen van Berend Hendriks in de Koningskerk. Dat zijn stuk voor stuk werken die je beslist wilt ­behouden."



De wandkunstwerken vertegenwoordigen een onschatbare waarde; een glasappliqué van ­Karel Appel die in het bezit is van ABN Amro, had in 2011 nog een verzekeringswaarde van 3 miljoen euro.