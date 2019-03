Mojo-baas Leon Ramakers koninklijk onderscheiden

Ramakers sloot zich kort na de oprichting van het Delftse bedrijf in 1969 aan bij Mojo, en is sindsdien betrokken geweest bij tal van ontwikkelingen in de Nederlandse popgeschiedenis.



Zo organiseerde Mojo onder zijn leiding in 1970 het eerste meerdaagse rockfestival van Nederland en in 1978 het eerste stadionconcert ooit: Eric Clapton en Bob Dylan in de Rotterdamse Kuip. Ook richtte Ramakers de twee grootste popzalen van Nederland op: de Heineken Music Hall (nu Afas Live) en Ziggo Dome, beide in Zuidoost.



Gouden Harp

Tegenwoordig is Mojo verantwoordelijk voor festivals als Lowlands, Pinkpop, Down the Rabbit Hole en North Sea Jazz, en concerten en evenementen in heel Nederland.



Ramakers heeft naast zijn werk bij Mojo een aantal nevenfuncties vervuld, onder meer als lid van de Commissie van Advies van het Conservatorium in Amsterdam. Vorige week kreeg Ramakers in Hilversum een Gouden Harp. Volgens het Buma Cultuurfonds speelde hij de afgelopen vijftig jaar een cruciale rol in de ontwikkeling van de Nederlandse muziekindustrie.