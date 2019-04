Moestuin is frisse start voor Vrouwen van Venserpoler

Had Lips ooit iemand aangesproken met dame? Nee toch zeker? De gedachte kwam op toen deze aanspreekvorm in 2Doc: Vrouwen van Venserpolder verrassend goed bleek te werken.



De Surinaamse grootmoeder Melie trok van deur tot deur in haar portiek met de vraag wie meedoet aan de nieuwe buurtmoestuin. Zelfs de jongste buurvrouwen sprak ze aan met een geaffecteerd dááá-me. "Dame, heeft u interesse in een moestuin?" Zeg dan maar eens nee.



Melie was de onbetwiste hoofdpersoon in een knappe documentaire over een woonblok in Zuidoost. De binnentuin tussen de portiekflats had jaren op slot gezeten. De buurt was te ver heen. Alle buurvrouwen konden erover meepraten.



Vuilniszakken werden vanaf het balkon naar beneden gekieperd. De een was in elkaar geslagen, de ander in huis overvallen waar de kinderen bij waren. Het besluit om de binnentuin open te gooien voor een moestuin was een frisse start.