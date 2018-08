Moby Dick barst van het enthousiasme

Ben Feringa bleek graag de Donald Duck te lezen - uiteraard was Willie Wortel zijn favoriete stripfiguur

Dieuwertje Blok (61) was als kind weg van Wim is Weg, een Gouden Boekje over een jongetje dat verdwijnt. Een waarschuwing voor kinderen, maar Dieuwertje associeerde zich juist met Wim: "Ik wilde ook op pad, het tuinhek uit!"



Ben Feringa (67) was meer van de cowboyboeken van Arendsoog. "Wij speelden het allemaal na, in Twente, tegen de Duitse grens."



Het enthousiasme spatte ervan af en dat was een mooi begin voor een boekenprogramma, een genre dat vaak met stoffige gesprekken wordt geassocieerd.



De naar eigen zeggen belezen Van Nieuwkerk bleek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy niet te kennen, maar Feringa wijdde hem gedreven in in deze materie. Hij bleek bovendien graag de Donald Duck te lezen - uiteraard was Willie Wortel zijn favoriete stripfiguur.



Toen Lips na Moby Dick de televisie afzette, had hij zin om een boek te lezen - of op zijn minst de Donald Duck.



Reageren? hanlips@parool.nl