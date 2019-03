Misstanden artiesten: wegkijken is geen optie meer

Wie kneep nooit in zijn eigen kruis tijdens Bad?

Toch bleven de artiesten ondanks de aanhoudende geruchten en aanklachten ongekend populair. De misbruikverhalen waren voer voor comedians en werden door het grote publiek weggelachen, op feestjes werd vrolijk doorgedanst op de hits van Jackson en Kelly.



Wacko Jacko

De schandalen raakten hun imago nauwelijks, sterker nog, ze pasten eigenlijk wel bij ze. Michael Jackson was toch al 'Wacko Jacko', R. Kelly werd gezien als een aalgladde geilneef, wiens expliciete teksten veelal ironisch werden opgevat. In plaats van hun aberrante gedrag te verbloemen, vergrootten ze het uit: Jackson cultiveerde zijn eigen Peter Pansyndroom en Kelly's teksten werden steeds vulgairder. En iedereen vond dat allemaal reuze vermakelijk. En, niet onbelangrijk: ze maakten nog steeds fantastische muziek.



Maar het beeld is de afgelopen maanden gekanteld. R. Kelly werd naar aanleiding van ­Surviving R. Kelly in staat van beschuldiging gesteld wegens het seksueel misbruiken van vier (minderjarige) vrouwen. Na vier dagen in de cel te hebben gezeten, is hij nu op borgtocht vrij.



Vorige maand kwam Leaving Neverland uit in Amerika (vrijdag is de vier uur durende film te zien op de NPO), waarin twee inmiddels volwassen mannen tot in detail vertellen hoe Jackson hen als kind heeft misbruikt.



Anders dan toen in de voorgaande jaren de misstanden van beide zangers aan de kaak ­werden gesteld, is dit keer de impact enorm.



De tijden zijn veranderd: in het #MeToo-tijdperk komen ook de 'King of Pop' en de 'Pied Piper of R&B' niet meer weg met hun daden. ­Lacherigheid heeft plaatsgemaakt voor afschuw: R. Kelly en Michael Jackson lijken definitief van hun voetstuk gevallen.



Blijft over de vraag: wat te doen met hun muzikale nalatenschap? Op sociale media kreeg de al enige tijd sluimerende hashtag #muteRKelly de wind in de zeilen. Veel radiostations en dj's hebben R. Kelly inmiddels in de ban gedaan, ook het luisteren naar zijn nummers via Spotify of YouTube wordt ontmoedigd. De gedachte hierachter is dat met elke afgespeelde stream Kelly financieel wordt gesteund, waardoor hij met hulp van duurbetaalde advocatenteams ongestraft verder kan gaan met zijn praktijken.



Collectief muziekgeheugen

Dat argument geldt niet, of in elk geval in mindere mate, voor Jackson, die immers al tien jaar dood is. Maar bovendien is het offer dat daarvoor moet worden gedaan voor veel mensen te groot. Nooit meer naar I Believe I Can Fly luisteren is voor velen nog wel overkomelijk, maar de meeste mensen zijn simpelweg te verknocht aan nummers als I Want You Back, Rock With You en Beat It om ze in de ban te doen. Wie probeerde nooit te moonwalken op Billie Jean? Wie kneep nooit in zijn eigen kruis tijdens Bad? Wie zong nooit uit volle borst mee met Heal The World?



Meer nog dan bij R. Kelly, wiens platen veelal binnen een genre vallen, is de muziek van Jackson te goed en te alomaanwezig om uit te gummen. Al die tientallen hits maken deel uit van ons collectieve muziekgeheugen, we hebben de muziek van Jackson geïnternaliseerd. Mute Michael Jackson betekent dat we een deel van onszelf muten.



Jeugdsentiment

Daarin schuilt meteen ook ongemak: Jackson schreef de soundtrack van zo veel levens, dat door het postuum besmeuren van zijn reputatie ook die herinneringen besmeurd raken. Zie hier de analogie met de Zwarte Pietdiscussie: een deel van de emoties bij voorstanders komt voort uit het gevoel dat iets wat ze altijd als volstrekt onschuldig beschouwden en waar ze plezier aan beleefden, opeens in een verdacht hoekje wordt geplaatst. Zij voelen dat hen iets wordt afgenomen: hun jeugdsentiment.