Mission Impossible: geef Tom Cruise een echte schurk

Mission: Impossible – Fallout Regie Christopher McQuarrie

Met Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Te zien in Filmhallen, Arena, City, De Munt, Tuschinski

Hij is misschien wel de laatste échte filmster, groter dan het leven zelf en schijnbaar ongevoelig voor fysieke wetten. Een prachtige illusie die met het klimmen der jaren alleen maar aantrekkelijker wordt.



In de eerste Mission: Impossible, uit 1996, was Cruise nog een jonge vent. Financieel gezien deed de film goede ­zaken, maar wie hem nu ziet, moet vechten tegen de slaap. Het is een babbelzieke, plotzware thriller met een handjevol geinige actiescènes. De grootste daarvan is de beroemde finale, waarin Cruise aan boord van de TGV een helikopter door de kanaaltunnel sleurt.



Die scène zette de toon voor de vijf vervolgen, waar Cruise steeds meer zeggenschap over kreeg. Hij koos Hongkonglegende John Woo als regisseur voor aflevering twee, maar Mission: ­Impossible werd pas echt leuk vanaf het door J.J. Abrams geregisseerde derde deel. Toen ontwikkelde de serie zich definitief tot de Amerikaanse tegenhanger van James Bond: sensatiefilms met een dikke knipoog, hippe ­gadgets en vaak vette schurken.



Testosteronhemel

Christoper McQuarrie, een vertrouweling van Cruise, is de eerste regisseur die na Rogue Nation terug mocht keren voor een tweede Missie. Hij regisseerde Cruise eerder al in Jack Reacher en schreef de scenario's voor zijn The ­Mummy en The Edge of Tomorrow.



Fallout is de voorlopige kroon op hun samenwerking, een sublieme actiefilm die de kijker tweeënhalf uur lang het ene adrenalineshot na het andere geeft. Achtervolgingen door Parijs zijn al heel vaak gedaan, maar McQuarrie en Cruise zetten een nieuwe, nauwelijks te evenaren ­standaard. Omdat ze niets maskeren.



In plaats van de ­korte, schokkerige beelden die tegenwoordig in zwang zijn, gebruiken zij juist wijde en lange shots, zodat alle ­actie uitstekend te volgen is. De geweldige soundtrack geeft het laatste zetje richting de testosteronhemel, met een opzwepende combinatie van tromgeroffel en een ­hippe variatie op het originele Mission Impossible-thema.