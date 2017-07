Misschien kunnen de heren bij Sire zich hier eens over buigen

Het zijn verwarrende tijden. Terwijl Sire met een nieuwe campagne wil benadrukken hoe belangrijk het is rekening te houden met het feit dat jongens wel degelijk anders zijn dan meisjes werd woensdag bekend gemaakt dat de gemeente het taalgebruik in onze stad genderneutraal wil maken.



Tijdens het scannen van de televisiegids bleef Lips dan ook hangen bij de aankondiging Being Mum and Dad op Canvas. Zou dit een hulpprogramma zijn in het genderneutraal opvoeden? Een spelprogramma waarin moeders tegen vaders strijden wie hun kinderen het langst van hun iPads weet te houden?



Gelukkig is het geen van beide, maar juist een prachtige documentaire over hoe voormalig profvoetballer van Manchester United Rio Ferdinand omgaat met het overlijden van zijn 34-jarige echtgenote, hem achterlatend als jonge weduwnaar met drie jonge kinderen.



Leed laat zich weliswaar makkelijk vertalen naar de televisie, maar altijd met een groot risico gierend uit de bocht te vliegen met close-ups van door verdriet getergde gezichten, opruiende voice-overs en tranentrekkende muziek. De grote-stappen-snel-thuisaanpak.