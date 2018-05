Minister wil Metropole Orkest redden

Het Metropole Orkest krijgt subsidie van de rijksoverheid, maar dat bedrag is de afgelopen jaren verlaagd. In het jaarverslag over 2017 stelt het orkest dat de financiële basis te smal is om een duurzame bedrijfsvoering te kunnen voeren. Van Engelshoven, die rond Prinsjesdag beslist over de subsidies voor culturele instellingen, houdt daar bij de verdeling van het beschikbare subsidiegeld rekening mee, belooft ze in de Kamerbrief.



De D66-bewindsvrouw schrijft dat het Metropole Orkest bij uitstek een orkest is dat 'met het spelen van nieuwe genres een ander publiek kan bereiken'. Dat is een belangrijk criterium bij het verdelen van de subsidiepot.



Van Engelshoven is vorige week met de directeur van het Metropole Orkest om tafel gegaan en heeft hem gevraagd mogelijke oplossingen op papier te zetten. Het kabinet wil graag dat culturele instellingen zoveel mogelijk op eigen benen staan en ook zelf geld binnenbrengen.



De eigen inkomsten van het Metropole Orkest, dat al sinds 1945 bestaat, vallen echter tegen. Ook in 2015 kreeg het orkest extra subsidie om te voorkomen dat het zou verdwijnen.