Minister reageert op #SorryJohan: 'Emancipatie is nooit af'

#SorryJohan dat ik jaren geslagen werd in de klas, uitgescholden werd en word, ik uit moet leggen dat ik net zo mannelijk ben als mijn collega, ik bij #Feyenoord mijn man niet kan kussen omdat we bang zijn, dat we sterker moeten zijn dan de rest maar dat niet altijd kunnen. Sorry — Mats Bergman (@Mats0508) 29 november 2018

Derksen zei in het tv-programma Veronica Inside: "We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.'' Hij reageerde op een brief aan de KNVB van twee jonge homoseksuele voetbalfans over de in hun ogen homo-onvriendelijke sfeer bij het programma.



Op Twitter reageren velen onder de hashtag #SorryJohan met persoonlijke verhalen om duidelijk te maken waar homo's mee te maken hebben. #SorryJohan is donderdag trending op Twitter.



