Minister Ollongren was op het verkeerde familiefeestje beland

Zoals de VPRO al 30 jaar Zomergasten heeft, heeft RTL 4 sinds 2013 Linda's Zomerweek. Linda de Mol praat daarin twee uur lang met twee gasten in plaats van drie uur met één gast: de attentiespanne van de RTL-kijker is nu eenmaal niet zo lang.



In de eerste aflevering van de nieuwe reeks had Linda maandag haar 'bloedeigen neef' Johnny de Mol te gast en minister Kajsa Ollongren - net als Eric Wiebes zondag bij Zomergasten ook een Amsterdamse ex-wethouder die nu minister is.



Ollongren kreeg genoeg vragen, zowel over de politiek als over haar privéleven ('Is het ooit een issue geweest dat je lesbisch bent?'), maar het was toch vooral alsof ze te gast was op een familiefeestje van de familie De Mol.