Minister Eric Wiebes in Zomergasten

Ik doe nooit mee aan die de-mens-achter-de-politicus-programma's Eric Wiebes

Eric Wiebes over zijn deelname: "Ik doe nooit mee aan die de-mens-achter-de-politicus-programma's. Waarom nu wel? Omdat ik vroeger altijd naar Zomergasten keek, denk ik. Mijn avond gaat over vooruitgang. Omdat mijn hele leven gericht is op vooruitgang."



Wethouder

Wiebes groeide op in Muiderberg als zoon van een kernfysicus die overleed toen Wiebes negen jaar oud was. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de TU in Delft. Na een carrière bij onder andere Shell en McKinsey werd hij topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken.



In 2010 maakte hij de overstap naar de politiek en werd hij wethouder in Amsterdam. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de Noord/Zuidlijn. In 2014 volgde hij Frans Weekers op als staatssecretaris van Financiën. Sinds oktober 2017 is hij minister van Economische Zaken en Klimaat.



