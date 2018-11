Milieuvriendelijk personage in GTST dankzij Urgenda

Lucas ketent zich vast aan een boom die moet wijken voor parkeerplaats

Met dat idee is milieustichting Urgenda naar soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden gestapt. Dus nu heeft de soap - meer dan een miljoen kijkers per dag - een milieuvriendelijk personage, 'mede mogelijk gemaakt door Urgenda'.



Flo Wagenaar, gespeeld door Roel Dirven (30), studeert aardwetenschappen en ontwikkelt een romance met personage Lucas Sanders (Ferry Doedens).



Om indruk te maken op Flo ketent Lucas zich bijvoorbeeld vast aan een boom die zou moeten wijken voor een parkeerplaats - overigens geen actie die typisch is voor Urgenda. De stichting is bekend door de gewonnen rechtszaak tegen de staat, die meer zou moeten doen om het klimaat te redden.



Verder vervangt Lucas zijn gasfornuis door een inductiekookplaat.



Urgenda heeft niet het script geschreven, de verhaallijnen zijn van RTL zelf. "We werken wel vaker samen met andere partijen," zegt een woordvoerder van RTL. "Bijvoorbeeld met Lidl, of met WE Fashion. Het personage Flo Wagenaar is overigens gewoon door ons gecast, en blijft ook bij de serie als de samenwerking met Urgenda afloopt."



Hoeveel Urgenda heeft betaald voor de samenwerking, wil RTL niet zeggen.