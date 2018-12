Mies van alle clichés bij roast of Johnny de Mol

Mocht u de reclamespotjes en abriposters gemist hebben: Johnny de Mol werd dinsdagavond 'geroast' op Comedy Central. Het Amerikaanse format waarbij een celebrity ten overstaan van een volle zaal door vrienden en collega's wordt afgebrand is drie jaar terug uit Amerika over komen waaien.



Na Gordon en Giel Beelen was het nu de beurt aan Johnny.



De invulling van de grappen lag voor de hand, met een steenrijke vader die zo'n beetje de helft van de carrières in de zaal heeft bepaald, een nogal omvangrijk liefdesleven en tv-programma's over downies en vluchtelingen.



Toch voerden de meeste BN'ers hun stukje stand-up verbazingwekkend goed uit. Vooral Danny Froger bleek met zijn Jordanese tongval en guitige kop een schot in de roos.



Wel werd Lips wat mies van alle clichés. Patty Brard was dik - 'Voor wie moet jij er nog zo goed uitzien, de mantelzorg?' - Heleen van Royen is oud - 'je squirt niet, je bent incontinent' - en gastheer Jeroom Snelders heeft een snor, oftewel een 'penisbezem'.



What's new?