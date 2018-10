Mieke van Zonneveld wint Eline van Haarenprijs

Dat maakte uitgeverij Conserve, initiatiefnemer van de prijs, bekend.



De Eline van Haarenprijs, een geldbedrag van 1250 euro en een kunstwerk van Aris de Bakker, wordt eens in de vijf jaar uitgereikt. De jury, onder leiding van Margriet Brandsma, was enthousiast over het 'vormbesef' van de dichteres. Ook haar toon spreekt aan. "Ze schreef gedichten die inleefbaar zijn.''



Eline van Haaren

Van Zonneveld won van medegenomineerden Radna Fabias voor Habitus en Marieke Lucas Rijneveld voor Kalfsvlies. De naamgever van de prijs is dichteres Eline van Haaren, die in 1983 op 29-jarige leeftijd stierf aan kanker en epilepsie.



De onderscheiding ging de eerste drie keer naar een vrouw die zich onderscheidde op literair, feministisch, maatschappelijk of politiek terrein. Sinds 2008 gaat de prijs naar een jonge dichteres. In 2013 won Kira Wuck.



